"Yem fiyatlarında artış yüzde 18"

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı sonucu birçok girdi maliyetinde yüksek oranda artış gerçekleştiği, buna karşım fabrikanın yem fiyatlarını yükseltmekten uzun süredir kaçındığı kaydedildi.



Binboğa Yem Fabrikası’nın girdi maliyetlerindeki artışı, kendi mali yapısı içinde suspansiye ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Bugün itibari ile ürünlere artış kararı alınmıştır. Kamuoyunda lanse edilen yüzde 35 zam gerçeği yansıtmamakla birlikte bu oran yüzde 18 yansıtılacaktır. Binboğa Yem Fabrikası, 144 kişilik personel ve güçlü mali yapısıyla yaşatılması ve en zor zamanlarda yine Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olabilmesi adına bu artışlar yapılmıştır. İlerde oluşacak koşullar gün ve gün takip edilecek ve oluşabilecek küçük değişikliklerin dahi indirim olarak yansıtılmasına gayret gösterilecektir.”