Yeni hükümetin en zor günleridir.

İlk günler.

İNSAN seçecekler.

Ve “uçuşuyor” etrafta yer bekleyenler.

* * *

Nepotizm sözcüğünü yeni öğendim.

İngilizcede “Nephew"den geliyormuş.

“Yeğen”den yani!

Hani “eş, dost, ahbap, partili, akraba kayırmak” anlamında...

Yeğen, yiyen dalgası!

Hükümetin en ciddi aşaması…

İyi seçimler yapınız, “nepotizmden” uzak, bilgili ve çözüm odaklı insanlar, tertemiz ve dürüst, illaki bilgili, deneyimli, donanımlı insanlar seçiniz…

Yoksa…

Yolda kalırsınız!

* * *

Tiyatroya gittim, Lefkoşa’da, sezonun ilk temsili...

Oyun “oyunumuz” gibi...

Görmezden geldikçe göremez olduklarımızı anlatıyor, kabuğumuza kapanmış, çürürken!

Başbakan Erhürman orada..

Dışişleri Bakanı Özersay...

İnsan umutlanıyor, seviniyor tabii...

* * *

Çalışma Bakanı Zeki Çeler, daha ilk günden

“Pazar günü inşaatlarda çalışmak yasaktır” diye konuştu.

İyi bir başlangıç yaptı.

Kimilerine “göstermelik” ya da “aceleci” yaklaşımlar gelebilir bunlar...

Ama görüyorum toplumda hemen karşılık buluyor, özgüven gelişiyor.

Özlemiş insanım ezber bozan kararlılığı…

İnşaatlara da göz açtırmamak şart!

Mühürlenmeli anında, güvenlik şeridini çekmeyen, baretini takmayan…

* * *

Tarım Bakanı Şahali de “Gıda Güvenliği”ne dair aynısını yapmalı.

İlk birkaç ay gerekirse, sadece bu olmalı gündemi...

Çok daha fazla denetime ihtiyacımız var.

Tarlada, pazarda, araziye gitmeli, özgüveni yükselmeli toplumun, Avrupa’da her ne varsa gıda güvenliğine dair bizde de olmalı…

* * *

Müşavirlik tarih oluyor ülkemde...

Öyle görünüyor...

Hele şükür... Hele...

Çok ilgisi olmasa dahi...

“Askerliğin tarih olacağı” günleri de görürüz umarım, gün gele!