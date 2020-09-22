Yedikonuk'ta darp
Yedikonuk’da dün İ.T.Ç (E-24) alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Zekeriye Yerdelen ile aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan cam şişeyi kırdıktan sonra Yerdelen’in kaburga kısmına sallayarak adı edileni yaraladı.
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Yedikonuk’da dün saat 22.00 sıralarında İ.T.Ç (E-24) alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Zekeriye Yerdelen ile aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan cam şişeyi kırdıktan sonra Yerdelen’in kaburga kısmına sallayarak adı edileni yaraladı.
Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.
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Etiketler : polis basın bülteni, darp
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