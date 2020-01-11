Yedidalga’da uyuşturucu, 4 tutuklu

Yedidalga’da dört gencin kaldığı bir evde polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis bültenine göre, söz konusu evde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 20 gram sentetik cannabinoid ve 160 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

M.B.A.(E-22), S.A.Y.(E-24), U.M.J.(E-21) ve S.C.E.(E-28) tutuklandı.