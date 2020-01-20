Yedidalga’da balıkçıların yüzü güldü                 

Mustafa ERKAN

Bu hafta Yedidalga açıklarında çıkan balıklar, balıkçıların yüzünü güldürdü. Yedidalga balıkçıları tarafından tutulan dev milekoplar yerli balık restoranı tarafından talep buldu...

Toplamda 5 adet 53 kg gelen balıklar Swan of Soli fish restaurant sahipleri Silvan ve İrfan yaslı kardeşler tarafından restaurantlarında servis edilmek üzere satın alındı...