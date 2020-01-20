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Yedidalga’da balıkçıların yüzü güldü                 

Yedidalga’da balıkçıların yüzü güldü                 

Yedidalga balıkçıları tarafından tutulan dev milekoplar yerli balık restoranı tarafından talep buldu...

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Mustafa ERKAN

Bu hafta Yedidalga açıklarında çıkan balıklar, balıkçıların yüzünü güldürdü. Yedidalga balıkçıları tarafından tutulan dev milekoplar yerli balık restoranı tarafından talep buldu...

Toplamda 5 adet 53 kg gelen balıklar Swan of Soli fish restaurant sahipleri Silvan ve İrfan yaslı kardeşler tarafından restaurantlarında servis edilmek üzere satın alındı...             

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