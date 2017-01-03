Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bu sezon ilk kez 16 takımla oynanan K-Pet Süper Lig’in ilk yarısında 7 takım teknik adam değişikliğine giderken 9 takım sezona başladığı teknik adamı ile ilk yarıyı tamamladı. Sezon öncesinden bu yana ise 25 farklı teknik adam görev yaptı.

9 takımın teknik direktörü aynı

Süper Lig’in ilk devresinde 9 takım teknik adamını değiştirmedi. Teknik adam değişmeyen Yenicami, GAÜ Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Yalova, Gençler Birliği, Küçük Kaymaklı, Gençlik Gücü, Değirmenlik ve Cihangir takımları oldu. Bu süreçte Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu, ligin 12’nci haftasında Lefke’den mağlup oldukları maçın ardından istifasını sunsa da, hafta içinde ikna edilerek kararından döndürüldü ve yeniden takımın başına getirildi.

7 takım kan değişikliğine gitti

Süper Lig’de bulunan 16 takımdan 7 tanesi ligin ilk devresinde kan değişimine gitti. Genelde kötü gidişin kurbanları olan eski teknik direktörler, takımlarının geleceğini düşünerek istifa etmek zorunda kaldı. Türk Ocağı, Mormenekşe, Binatlı, Baf Ülkü Yurdu, Dumlupınar, Lefke ve Mağusa Türk Gücü bu süreçte teknik direktör değişikliği yapan takımlar oldu. MTG’de ligin 8’inci haftasında maç esnasında rahatsızlık yaşayan Ali Oraloğlu, sağlık sorunlarını ileri sürerek görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Oraloğlu’nun yerine göreve getirilen Batu Seyis, takımın başında 4 hafta görev yaptı. Seyis’in ardından A2 antrenörü Talat Şentürk göreve getirildi.

En istikrarlı teknik adam Sedat Devecioğlu

Süper Lig’in ilk devresinde hem zirve mücadelesi, hem de alt sıralardaki yarış oldukça çetin geçti. 38 puan toplayan Yenicami, ligin ilk devresini lider tamamladı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sedat Devecioğlu, ilk devrenin en istikrarlı teknik adam unvanını aldı. Sezon başından bu yana 12 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet alan Yenicami, ilk devreyi en yakın takipçisi GAÜ Çetinkaya’nın 9 puan önünde tamamladı. Devecioğlu, geçen sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Yenicami’yi, bu yıl yeniden zirveye çıkarttı.

15 haftalık süreçte istikrar yakalamayan teknik adam ise, Küçük Kaymaklı’nın başında bulunan Muharrem Mertdin oldu. Mertdin’in yönettiği Kaymaklı, 15 haftalık süre içerisinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

9. haftaya kadar 3 teknik adam değişmişti

Ligin 10’uncu hafta maçları öncesine kadar değişen teknik direktör sayısını 3 olmuştu. Son beş haftalık dönemde ise 4 takım daha kan değişimine giderken, devre sonunda bu sayı 7’ye ulaştı.