YDÜ’YÜ KOOP devirdi: 77-81

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 5’inci hafta mücadelesinde YDÜ ile Koopspor karşı karşıya geldi. RA 25 Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 81-77’lik skorla Koopspor kazandı. Koopspor, ligin ilk devresini galibiyetle tamamlarken, YDÜ de bu maçla birlikte mağlubiyeti tattı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Koopspor oldu. İlk periyodu 19-27 üstün tamamlayan Koopspor, hızlı oyununu 2’nci periyotta da gösterdi. Böylece, karşılaşmanın ilk devresi 39-37’lik Koopspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

3’üncü periyotta daha üstün oynayan Yakın Doğu Üniversitesi oldu. YDÜ, bu periyotta rakibine 24 sayı atarken, 16 sayı yedi. Bu üstünlük üçüncü periyot sonrasında skor tabelasına da 61-43’lük skorla YDÜ lehine yansıdı. Son periyotta yine üstünlüğü eline alan Koopspor, maçı kazanmak için her şeyi yaptı. 4’üncü periyotta rakip fotaya 26 sayı atmayı başaran Koopspor, maçı 81-77 kazandı.

Öne çıkanlar



Karşılaşmada Koopspor’un yabancı oyuncularından Kambala 27 sayı atarak en skorer isim

oldu. Kambala’yı takip eden Williams 20 sayıyla maçı bitirdi. YDÜ’nün en skorer oyuncusu ise 16 sayı kaydeden Misonovic oldu.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Salih Işık

YDÜ:Alp Kıvanç Rıza, Halil Kurtuza (13), İhsan Uğutucu (12), Vukasin Mandic (7), Sercem İnancı (6), Anderson (15), Arif(6), Berkem Dikengil, Ahmet Dağer (2), Nenad Misonovic (16), Görkem Özbilen, Burak

KOOP: Kercem İnancı (7), Cemal Taşçı (9), Kambala (27), Mehmet Köroğlu, Tayfun Kuman (10), Kaan Sütcü, Vedat Kayapınar, Andım Eryılmazlar, Joel Kindred (6), Williams (20), Enes Bulan, Vedat Kaner

PERİYOTLAR: 19 -27, 37-39 (18-12), 61-43 (24-16), 81-

77 (16-26