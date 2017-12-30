YDÜ’ye yan bakılmıyor: 83-71

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında ligin kaypısız takımı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşma sonunda gülen taraf 83-71’lik skorla YDÜ oldu. Bu sonuçla YDÜ üçte üç yaparak yoluna kayıpsız devam ederken, LAÜ üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmada YDÜ adına Mandic ve Misanovic 22’şer sayı kaydederken takımlarının en skorer isimleri oldular. LAÜ’den Douglas’ın 25 sayılık performansı oyuncuyu maçın en skorer ismi yapmasına karşılık bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Burak Pehlivan

YDÜ: Görkem Özbilen, Lashar Anderson (7), Vucasin Mandic (22), İhsan Öğütücü (4), Burak Karafistan, Sercem İnancı, Berkem Dikengil (3), Ahmet Dağer (7), Arda Ustaoğlu, Nenad Misanovic (22), Arif Yılmazlar (10), Halil Kutruza (8)

LAÜ: Douglas (25), Doğukan Nişancı, Mehmetali Erenay, Kemal Sanıvar, Doğukan Demirman (8), Hasan Kasap (2), Peter Olisemeka (6), Mustafa Kılıçaslan, Ben Lawson (17), Onat Serin, Berk Argın (10), Nevzat Nasıroğlu (3)

PERİYOTLAR: 21-23, 45-39 (24-16), 66-59 (21-20), 83-71 (17-12)