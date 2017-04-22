Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 26. hafta oynanan karşılaşmaların ardından normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Play-off çeyrek final ilk maçında sezonu 8’inci sırada tamamlayan İstanbul Üniversitesi ile karşılaşacak.

Saha avantajını elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi’nin rakibi ile kendi evinde çıkacağı maç, bugün saat 16:00’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. İkinci maç ise Pazartesi günü oynanacak.

Play off çeyrek finalde, iki galibiyete ulaşacak takım yarı finale yükselecek. Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale yükselmesi durumunda Bellona AGÜ - Beşiktaş serisinin kazananı ile rakip olacak. Play-off çeyrek final serisi maçlarının programı şöyle:

Bugün

Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor- 14.00 (Abdi İpekçi)

Yakın Doğu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi -16.00 (Caferağa)

Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor - 16.00 (Metro Enerji Arena)

Bellona AGÜ-Beşiktaş - 16.00 (Kadir Has Kongre Merkezi)

24 Nisan Pazartesi

İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Edip Buran)

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)

Beşiktaş-Bellona AGÜ (Beşiktaş Akatlar Arena)

Kalaycıoğlu: “İşi sıkı tutup yarı finale kalmak istiyoruz”

Play off’larda işlerinin daha zor olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hataya yer vermeden adım adım finale ilerleyeceklerini söyledi.

Bu eşleşmelerde rakiplerin sürpriz yapabileceğini ifade eden Baş Antrenör Kalaycıoğlu, “Konsantre olarak ve hata yapmayarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Sıkıştırılmış bir program var. Bugün ilk maç, ardından pazartesi günü ikinci maç ve gerekmesi durumunda çarşamba günü de üçüncü maç oynanacak. Biz de işi baştan sıkı tutarak yarı finale kalıp rakibimizi bekleyeceğiz. Oyuncularım da bütün sezon gösterdikleri disiplin ve ciddiyeti sürdürerek final hedefimize ulaşmak için mücadele verecekler” dedi.