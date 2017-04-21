YDÜ’nün ilk rakibi İstanbul Üniversitesi

Eren ŞİŞİK

Bilyoner.com Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde normal sezonu lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Play-Off Çeyrek Final’deki rakibi normal sezonu 8’inci tamamlayan İstanbul Üniversitesi oldu. Rakibi ile ilk maçına yarın çıkacak olan YDÜ takımı seride saha avantajını elinde bulunduruyor. İlk maçını yarın saat 16.00’da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynayacak olan YDÜ, ikinci maçını ise 24 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacak. Seride üçüncü maç gerekirse o maç da İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek Final’de iki galibiyet alan takım adını Yarı Final’e yazdıracak.

Bu turu geçerse rakip AGÜ veya Beşiktaş

YDÜ bu turda adını Yarı Final’e yazdırması durumunda rakibi Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Beşiktaş serisinin galibi olacak. Daha önce Türkiye Kupası ve EuroCup’ta finalde rakibini mağlup eden YDÜ, bu kez Yarı Final’de olası AGÜ eşleşmesinde rakibiyle karşılaşacak. YDÜ finale kalması durumunda; Fenerbahçe, Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyesi veya Hatay Büyükşehir Belediyesi takımlarından biriyle oynayacak. Yarı Final ve Final’de üç galibiyet alan takım Türkiye Ligi’nin şampiyonu olacak. YDÜ takımı Türkiye Kupası ve EuroCup’ın ardından gözünü Türkiye Ligi şampiyonluğuna dikmiş durumda.

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TKBL PLAY-OFF PROGRAMI

YARIN

Yakın Doğu Üni.-İstanbul Üni. (16.00)

AGÜ Spor-Beşiktaş (16.00)

Fenerbahçe-Mersin BB (14.00)

Galatasaray-Hatay (14.00)

24 NİSAN PAZARTESİ

İstanbul Üni.-Yakın Doğu Üni.

Beşiktaş-AGÜ Spor

Mersin BB-Fenerbahçe

Hatay-Galatasaray

26 NİSAN ÇARŞAMBA (Gerekirse)

Yakın Doğu Üni.-İstanbul Üni.

AGÜ Spor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Mersin BB

Galatasaray-Hatay