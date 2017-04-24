YDÜ’nün gözü yarı finalde

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play off çeyrek final ilk maçında İstanbul Üniversitesini 46 sayı farkla 83-37 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, serinin ikinci maçına çıkıyor. Maç bugün, saat 16.00’da, Prof. Doktor Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, bu maçı kazanması durumunda play- off yarı finale yükselecek ve Bellona AGÜ- Beşiktaş maçının galibi ile rakip olacak.

Hedeflerinin finale kalmak olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hedeflerimize ulaşmak için kazanmamız gereken bir maç. Serinin ilk maçında iyi bir galibiyet elde ettiklerini ancak bunun bu maçı da kazanacakları anlamına gelmediğini ifade eden Baş antrenör Kalaycıoğlu, “Sezon başından itibaren basketbolumuzun üzerine koyarak ilerledik, hedeflediğimiz şampiyonluklar elde ettik. Finale gitmek için konsantre olarak en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık, sahada en iyi basketbolu oynayarak maçtan galip ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.