YDÜ’nün fiyakasını Koop bozdu: 79-73

Eren ŞİŞİK

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 6.hafta karşılaşmasında ligin iki güçlü ekibi Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada kazanan 79-73’lük skorla Koopspor oldu. Rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattıran Koopspor’da takımın yeni transferi Cliff Colimon oynadığı oyunla galibiyette önemli rol oynadı.

Colimon ayağının tozuyla sahada

Müthiş bir keyfe sahne olan karşılaşmada transferini ilk olarak YENİDÜZEN’in duyurduğu Cliff Colimon da sahada yer aldı. Yıldız oyuncunun etkili oyunu ve 29 sayısıyla maçı kazanan Koopspor YDÜ’nün yıldızı Kaspars Kambala’yı da pota altında durdurmayı başararak rakibini mağlup etti. Koopspor takımında Miroslav Cubrilo 17, Pavle Boljkovac da 13 sayıyla maçı noktaladı. YDÜ’nün en skorer ismi ise 17 sayı kaydeden Vukasin Mandic oldu.

----------

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Ülviye Beşe, Hatice Ersözlü

KOOPSPOR: Miroslav Cubrilo (17), Pavle Boljkovac (13), Doğukan Demirman (3), Burhan Kırmızı (2), Mehmet Köroğlu, Andım Eryılmazlar (4), Mustafa Rıfkı, Osman Barışsever, Cliff Colimon (29), Onur Onguner, Kıyal Selviler, Tayfun Kuyan (7)

YDÜ: Vukasin Mandic (17), Kaspars Kambala (9), Halil Kutruza (16), İhsan Üğütücü (5), Kemal Taşçı (10), Kaan Sütçü, Fehmi İpar, Arda Ustaoğlu (6), Vedat Kayapınar (2), Derrick Williams (8), Erdal Özirfanoğlu, Ümit Keskin

1.PERİYOT: KOOP 12-16 YDÜ

2.PERİYOT: KOOP 34-41 YDÜ

3.PERİYOT: KOOP 54-52 YDÜ

4.PERİYOT: KOOP 79-73 YDÜ