YDÜ’nde renkli Pakistan Kültür Gecesi

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Pakistan Öğrenci Birliği’ çeşitli etkinliklerle Pakistan Gecesi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleşen ve diğer üniversitelerin öğrencileri ile öğrenci birliklerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Öğrenci Dekanlığı ekibinin de hazır bulunduğu belirtildi.

Pakistan kültürünün yansıtıldığı gecede, öğrenciler Pakistan’ın yöresel kıyafetleri ile farklı gösteriler sundular. Halk oyunlarının sergilendiği gecede, çeşitli dans ve müzik aletleriyle yapılan gösteriler geceye damgasını vurdu. Pakistan rüzgarının estiği kültürel geceye 400’ü aşkın kişi katıldı. Kültürel paylaşımların yaşandığı gecede öğrencilerin sosyalleşmesi ve farklı kültürleri tanımasına da önemli bir fırsat sunuldu.

“Kültür Yansımaları Üniversitemize Unutulmaz Anılar Bırakıyor”

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, kültürel gecelerin öğrenci kulüp ve birlikleri için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek yabancı öğrencilerin kendi kültürlerini üniversitede de yansıtmalarının onlar için unutulmaz bir anı olacağını belirtti. Uluslararası bir ortamda eğitim görmenin avantajına vurgu yapan Doç. Dr. Yavuz, okuldaki farklı toplumların kendi kültürel miraslarını sergileyebilmesi için bir platform oluşturduklarını söyledi.