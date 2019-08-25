YDÜ’lü Dekan yardımcısı Serdar Susever hayatını kaybetti
Yakın doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Susever bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
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Yakın doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Susever bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Susever’in genç yaşta ani kaybı YDÜ’yü yasa boğdu. Üniversitenin öğrencileri, acılarını dile getirdi, Susever’in ailesine başsağlığı diledi.
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