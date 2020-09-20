YDÜ'den umut veren proje

Yakın Doğu Üniversitesi’nden korona virüse karşı mücadelede umut veren proje...

“Koruyucu ‘burun spreyi’ projesi ile dünyada biz de yerimizi alacağız...”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü (COVID-19) ile mücadelede, virüsün yayılmasının önlenmesinde umut olabilecek koruyucu “Burun Spreyi” projesinde sona geldiklerini açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak çalışılan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (European Biotechnology Association, EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirecek koruyucu ‘Burun Spreyi’ geliştirdik. Korona virüsün önlenmesini hedeflediğimiz proje ile virüse karşı verilen mücadelede yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştiren girişimlerden biri olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde laboratuvar çalışmaları tamamlanan, İtalya’da gönüllüler üzerine denenen koruyucu Burun Spreyi projesi ile solunum yoluyla bulaşan SARS-CoV-2’nin hücrelere bağlanmasını engelleyerek, virüsü öldürmesi ve bulaşmasının önlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Doğal aktif madde kombinasyonu içeriyor...

Doğal aktif madde kombinasyonu içeren, burun yoluyla uygulanacak nazal sprey, virüslerin hücrelere girmesini önleyecek bir kalkan oluşturarak doğal takviye ve fiziksel bir savunma sağlıyor. Ayrıca, virüsü de inaktive ediyor.

Güvenirlilik testleri tamamlandı...

Yakın Doğu Üniversitesi proje ekibi tarafından güvenirlilik testleri tamamlanan koruyucu burun spreyinin herhangi bir toksit ve yan etkisine rastlanmadığı belirtildi.

Laboratuvar deneylerinde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmayan burun spreyinin güvenilirliği ile ilgili bilimsel raporun yayınlanacağı kaydedildi.

Yüksek risk grubu ve temaslılarında uygulanacak...

Korona virüsle mücadelede umut vaat eden dünya çapında bir proje olarak nitelendirilen koruyucu burun spreyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüksek risk grubu olan kişiler ile COVID-19 pozitif kişilerle temaslıları üzerinde uygulanacak.

Koruyucu burun spreyi İtalya’da COVID-19 pozitif hastaları ile temasları üzerinde denenmeye başladı.

“Başarı hikayesi yazacağız...”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, başlayacakları projenin somut sonuçlarla başarıya ulaşması ile bilim dünyasında öncü rol üstlenen bir üniversite ve ülke olarak yeni bir başarı hikayesi yazılacağını söyledi.

Dünyada korona virüse karşı aşı çalışmaları ile COVID-19 hastalığına yakalanan kişilere uygulanacak tedavi yöntemleri için araştırmaların sürdürdüğüne dikkat çeken Günsel, üniversite olarak insanlık adına umut vaat eden bu çalışmaların bir ortağı olmalarından heyecan duyduklarını ifade etti.

Doğal bir kombinasyon olan koruyucu burun spreyinin koronavirüse yakalanmaktan koruyup korumayacağını test edeceklerini belirten Günsel, virüsün insan solunum sistemindeki hücreleri enfekte edemeyeceği veya lokal olarak inhibe edileceği sonucuna varmayı hedeflediklerini ve bunun gerçekleşmesi halinde de burun spreyini tescil ederek hemen üretime başlayacaklarını bildirdi.

Koruyucu Burun Spreyi projesinin İtalya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de klinik çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Günsel, proje ekibi tarafından oluşturulacak gönüllü kişiler üzerinde belirlenen aşamalarda denemeler yapılacağını kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin COVID-19 salgınına karşı mücadeleye her türlü imkanı ile destek verdiklerini dile getiren Günsel, “proje ortaklarımızla hem insanlık için keşif sayılacak bir çalışmada sona geldik hem de bilim insanlarımıza global bilim dünyasının kapılarını açıyoruz” dedi.