YDÜ’den SOS Çocuk Köyü için anlamlı proje

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerinden 25 eczacı adayı, “Toplum Liderliği” seçmeli dersi kapsamında dersin öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli önderliğinde SOS Çocuk Köyü’nde projeler gerçekleştirdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sağlık, çevre, kitap, oyun ve sosyal takımlar oluşturan öğrenciler, SOS Çocuk Köyü ihtiyaçlarını karşıladılar.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, her Pazartesi öğleden sonra ders saatinde SOS Çocuk Köyüne giden öğrenciler, önce SOS Yöneticilerinden köyün kuralları ile ilgili bilgi aldılar, kendi aralarında beyin fırtınası yaparak belirledikleri projelerini kurallara göre son şeklini vererek proje takımlarını oluşturarak uygulamaya geçirdiler.

Gerekli ilk yardım malzemelerini temin ettiler…

Proje kapsamında oluşturulan Sağlık Takımı, SOS Köyü’ndeki 11 evin Ecza dolaplarını kontrol ederek, bir ecza dolabında ilk yardım için gerekli olan tüm malzemelerin listesine göre eksiklerini belirlediler ve bu eksikleri eczanelerden alıp, evdeki anne ve teyzelere bilgi vererek dolaplara yerleştirdiler. Ayrıca, evlerdeki anne ve teyzelere “Akılcı İlaç Kullanımı” ile ilgili sunum yaptılar ve onların ilaçlarla ilgili sorularına Prof. Dr. Filiz Meriçli ile birlikte cevap verdiler.

Kütüphaneyi Zenginleştirdiler…

Projede yer alan Kitap Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üye ve öğrencilerinden 7-15 yaş aralığı çocuklar için yazılmış kitaplar toplayarak, SOS Çocuk Köyü Merak Odası’ndaki kütüphaneye konulmak üzere yetkililere teslim ettiler.

Çevre sorunları ile ilgilendiler…

Çevre Takımı ise evlerdeki plastik şişeleri toplayarak geri dönüşüme kazandırılması için her hafta boş torba verip, dolu torbaları aldılar ve Eczacılık Fakültesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesinde toplanan şişelere eklediler. Bunun yanında, SOS Çocuk köyünde yaşamakta olan kedi ve köpekler için sağlıklı kuru mama alınması ve sağlık sorunu olan hayvanları gönüllü veteriner Burak Eyyüpler’e götürerek tedavilerinin sağlanmasını, tavşanların sağlık kontrolünün yapılmasını sağladılar.