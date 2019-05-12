YDÜ'den "Öğretim Elemanları Sergisi”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi’nden 39 öğretim elemanının 150 fotoğrafından oluşan “İletişim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, çarşamba günü saat 10.30’da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak sergi 25 Mayıs Cumartesi gününe kadar 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide yer alacak fotoğraflar, daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonuna alınacak.

