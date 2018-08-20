YDÜ’den Kurban Bayramı boyunca kesintisiz hizmet
Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Hastanelerinden yapılan ortak açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince her zaman olduğu gibi her iki hastanede de hizmetlerin 24 saat kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmetine devam edeceği belirtildi
Radyoloji Merkezi, Laboratuvarlar, Kalp Merkezi, 153 ACİL Kesintisiz hizmet verecek
Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yeni düzenlemeler de yapılarak başta acil yardım olmak üzere, laboratuvarlar, MR, Tomografi, Ultrason, Röntgen gibi görüntüleme hizmetleri, Kalp Merkezi, Radyoterapi gibi kesintisiz tedavi alma gerekliliği olan tüm branşlarda hizmete devam edileceği bildirildi.
153 ACİL Bayram Süresince de her zaman olduğu gibi ada geneline 7/24 hizmet vermeye devam edecek
Herhangi bir hastalık, yaralanma ve benzeri acil durumlarda 153 Acil Ambulanslarına ada genelinden ulaşılabilecek.
Hastanelerin acil servislerinde tüm acil ve ayaktan tedavi imkanları sağlanmaya devam edecek. Acil Tıp Uzmanlarının da bulunduğu 153 Acil Servislerde bayram süresince normal günlerde olduğu gibi sağlık hizmeti kesintisiz olarak verilecek.