YDÜ’den iyi hazırlık: 71-65

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, parkeleri yenilenen Caferağa Spor Salonu’nda Botaş ile oynadığı hazırlık maçını 71-65 kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 71-65 kazandığı maçta, Olcay Çakır Turgut 21 sayı kayderken, yeni transferler Ann Wauters 12 sayı, Kim Mestdagh’da 16 sayı ile skora katkıda bulundu. Oluşturduğu kadro ile bu sezon dikkatleri çeken Botaş’ta ise Elif Emirtekin 17 sayı, Maria Papova 13 sayı, Frida Eldebrink 13 sayı ile oynadılar.

Çakır: “Takım uyumumuz çok iyi”

Geçen sezonun herkes için başarılı ve harika geçtiğini dile getiren Olcay Çakır, “Neyi hedeflediysek başardık. Çok çalıştık takım olarak. Herkes kalbinden inanarak mücadele etti. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Şu anda takım uyumumuz çok iyi. Sıkı çalışmaya devam edersek bu sezon da hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun içinde her zaman olduğu gibi ayni ciddiyet ve disiplinle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.