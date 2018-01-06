YDÜ'den fire yok: 71-65

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 71-65 kazanan YDÜ liderliğini devam ettirirken 4'üncü maçını da galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmada 21 sayı kaydeden YDÜ oyuncusu Vucasin Mandic en skorer isim oldu. Girne Üniversitesi'nden 11 isim skora katkı yaparken takımı adına en skorer isim 12 sayı ile Willie Clayton oldu.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Çetin Yardım

YDÜ: Lashard Anderson (8), Arif Yılmabaşar (4), Halil Kutruza (4), İhsan Öğütücü (8), Vucasin Mandic (21), Sercem İnancı (2), Berkem Dikengil, Ahmet Dağer (7), Arda Ustaoğlu, Nenad Misanovic (17), Görkem Özbilen, Burak Karafistan

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin (6), Niksa Nikolic (8), Mert Güçer (6), Hüseyin Çağsın, Hamit Çeliktaşlılar (6), Fehmi İpar (5), Xavier Smith (9), B. Aybars, Osman Barışsever (4), Willie Clayton (12), Günay Ertopaloğlu, Doğukan Doğu

PERİYOTLAR: 14-15, 30-32, 53-53, 71-65