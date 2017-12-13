YDÜ’den farklı başlangıç: 93-66

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi, dün akşam RA 25 Spor Salonu’nda oynanan Yakın Doğu Üniversitesi – Mapfree karşılaşması ile başladı. Ligin son şampiyonu YDÜ, rakibini 93-66’lık skorla mağlup ederek 2017 – 2018 sezonuna galibiyetle başlamış oldu.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü 13-7’lik skorla YDÜ lehine geçerken, farkı arttıran YDÜ periyodu 13 sayı farkla 25-12 önde tamamladı. YDÜ bu üstünüğünü ikinci periyotta da sürdürürken soyunma odasına 48-31’lik skorla öne girdi. Oyundaki kontrolünü 3. Periyodun ilk 5 dakikasında da sürdüren YDÜ 20 sayılık farka ulaşırken periydu 76-50 üstünlükle tamamladı. Son periyotta da farkı açan ev sahibi ekip parke zeminden 93-66’lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada YDÜ’den Mandic 17 sayı 10 ribaund, Misanovic de 20 sayı 16 ribaundluk bir performansla takımlarına katkı koydular. Mapfree’den Jordan Bedford ve Tyrell Means’in 25’er sayılık skor katkıları takımlarına galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: RA 25

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Hatice Üstüner, Burak Pehlivan

YDÜ: Görkem Özbilen, Vucasin Mandic (17), İhsan Öğütücü, Burak Karafistan (8), Sercem İnancı (6), Berkem Dikengil (3), Ahmet Dağer (11), Arda Ustaoğlu (4), Nenad Misanovic (20), Arif Yılmabaşar (5), Halil Kutruza (9), Alp Rıza

MAPFREE: Jordan Bedford (25), Erinç Kuraner, İlhan Kalçay, Mert Aksu, Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (2), Hakan Özkan, Barkın Taçman, Aron Nwankwo (8), Bert Beyaz (2), Hasan Olkan (4), Tyrell Means (25)

PERİYOTLAR: 25-12, 48-31, 76-50, 93-66