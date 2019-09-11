YDÜ’den El-Sen’e dava

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel, avukatı Hasan Esendağlı aracılığıyla, Yakın Doğu Üniversitesi’nin KIB-TEK’e olan borcunu açıklayan El-Sen ve Başkanı Kubilay Özkıraç’ı mahkemeye verdi.

Davaya duyuran EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç açıklamasında Yakın Doğu’nun kuruma olan borcunu kabul ettiğini, davanın “küçük düşürme”, “kötü niyet”, “İtibar kırıcı” ve buna benzer maddele ilişkin olduğunu ileri sürdü.

Kubilay Özkraç, “Şu net olarak bilinmelidir ki, ne tehditler, ne aracılar, ne de davalar bizi yıldıramaz. Sıradan vatandaş nasıl borcunu ödüyorsa, Suat Günsel de aynı şekilde borcunu ödemekle yükümlüdür. Ortada duran bu ayrımcılık karşısında Barolar Birliği Başkanı’nın, Suat Günsel’i savunması çok yakışık kalmıştır. Sayın Esendağlı’ya bu mücadelede Suat beyi savunma konusunda başarılar dileriz!” şeklinde açıklama yaptı.

“Bakan Taçoy süreci bulandırıyor”

El-Sen adına açıklama yapan Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un kamuoyuna yansıyan açıklamalarını takip ettikleri ve Taçoy’un geçtiğimiz Cuma akşamı hükümet ile imzalanan 4 maddelik mutabakat metnine sadık kalması gerektiği belirtildi.

Özkıraç’ın açıklaması şöyle: “Dün itibariyle Hasan Taçoy’un, kamuoyuna yansıyan açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Sayın Bakana tavsiyemiz, konuşmak yerine atılan 4 maddelik mutabakat metnin altına attığı imzanın gerekliliklerini somut olarak yerine getirmesidir. EL-Sen’in ne yapması gerektiğine ve ne yapacağına Sayın Bakan değil EL-SEN Yönetim Kurulu karar verir. O nedenle daha ortaya icraat koymadan anlamsız açıklamalar yapması, süreci bulandırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ayni şekilde bazı gazetelerin bilinçli olarak süreci çökertmeye çalışmalarının ve KIB-TEK ile El-Sen’i anlamsız bir kavganın içene çekme girişimlerinin farkındayız. Bu tür ucuz taktiklere geçit verecek değiliz. Gereken herkes gerektiği yerde ve zamanda cevabını alacaktır”.