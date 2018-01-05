YDÜ’deki işaret dili kursları tamamlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’nin Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı(KİKEV) işbirliğiyle hekim adaylarına yönelik gerçekleştirdiği İşaret Dili Kursu sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, hekimlerin temel işaret dili eğitimini almaları hedefiyle düzenlenen ve toplamda 20 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 49 katılımcıya katılım sertifikası verildi.

Kursun kapanış dersinde konuşma yapan Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, Tıp fakültesi öğrencilerinin engelsiz yaşam için çabalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve katılımcılara gösterdikleri duyarlılık için teşekkür eden Doğru, kursu düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği’ne teşekkür belgesi takdim etti.