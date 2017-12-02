YDÜ’de yol ayrımı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Euroleague ekiplerinden Yakın Doğu Üniversitesi, sezon öncesi kadrosuna kattığı Belçikalı Kim Mestdagh ile yolları ayırdığını açıkladı.

Bu sezon Türkiye Ligi ve Euroleague’de forma şansı bulamayan Mestdagh ile karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolların ayrıldığı sosyal medya hesabından duyurulurken, Belçikalı oyuncuya başarılarla dolu bir kariyer temennisinde bulunuldu.