YDÜ’de Rana Amrahova’nın kişisel sergisi ziyarete açıldı
Sanatçı Rana Amrahova’nın 35 eserinden oluşan “Aşk Mesajı” adlı kişisel sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı.
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Sanatçı Rana Amrahova’nın 35 eserinden oluşan “Aşk Mesajı” adlı kişisel sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı.
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan eserlerin yer aldığı YDÜ Tıp Fakültesi sergi salonundaki sergi 9 Ağustos’a kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
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Etiketler : Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Rana Amrahova
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