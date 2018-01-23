YDÜ’de fire yok: 81-72

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, 7’nci hafta mücadelesinde Girne Amerikan Üniversitesi’ni konuk etti. RA25 Spor Salonu’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 81-72’lik skorla YDÜ oldu. Bu skorla ligde 6’ncı galibiyetini hanesine yazdıran YDÜ, 13 puana yükseldi ve zirvedeki yerini korudu. GAÜ ligdeki 6’ncı yenilgisini yaşadı ve puanını 8 yaptı.

En skorer isim Kimani Lane

Karşılaşmada YDÜ’den 9 oyuncu skora katkı yaparken, Mandic kaydettiği 25 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Anderson 18, Halil Kutruza 13 sayı ile galibiyete katkı yapan isimler oldular. GAÜ’den Kimani Lane 28 sayılık performansı ile maçın en skorer ismi olurken, ona Alpay Şerbetçioğlu 14 sayı ile eşik etti. Ligin 8’inci haftasında YDÜ, LAÜ deplasmanına gidecek. GAÜ ise Mapfree’yi konuk edecek.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ülviye Beşe, Deniz Orhunöz, Hatice Ersözlü

YDÜ: Alp Kıvanç Rıza, Lashard Anderson (18), Arif Yılmabaşar (5), Halil Kutruza (13), İhsan Öğütücü (5), Vucasin Mandic (25), Sercem İnancı (6), Berkem Dilemgil, Ahmet Dağer (2), Arda Ustaoğlu (3), Görkem Özbilen (4), Burak Karafistan

GAÜ: Batuhan Tüzmen (3), Mehmet S. Tekyıl, Kutay Fidansoy, Kimani Lane (28), Gordan Glomazic (10), İbrahim Cansız, Mustafa Çetin, Alpay Şerbetçioğlu (14), Uraz Şentürk (3), Sarp Güngör (6), Arif İleli (2), Emre Çetinaslan (6)

PERİYOTLAR: 19-15, 42-35 (23-20), 60-43 (18-8), 81-72 (21-29)