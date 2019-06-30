YDÜ'de Bilimsel Makale Yazım Kursu...

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından “Bilimsel Makale Yazım Kursu” düzenlendi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen kurs kapsamında, katılımcılara “Bir Makalenin Mimarisi: “TA”-IMRAD Kuralı, Editörün Penceresinden, Olgularla Araştırma Etiği, Kimler Yazar Olmalı, Yağmacı Dergiler: Nasıl Anlamalıyız, Hangi Makale Hangi Dergiye, Eşitsiz Takas: Bilimsel Yayıncılık” gibi konular öğretildi.

Öğretim elemanları, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin katılımcı olarak yer aldığı kursta, DESAM Kurucu üyesi ve BAP Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever, DESAM Kurucu üyesi Prof. Dr. Murat Sayan, DESAM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, İnşaat ve Çevre Mühendisliğinden Prof. Dr. Derin Orhon, Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Emil Mammadov, Atatürk Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Çise Çavuşoğlu eğitimci olarak yer aldı. Kurs sonunda katılımcılara katılım belgesi. takdim edildi.

Bilimsel çalışmalar devam edecek…

Gerçekleştirilen “Bilimsel Makale Yazım Kursu”na olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve DESAM Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, yeni projeler ve yayınlar ile bilimin gelişmesine ve dünya çapında tanıtılmasına devam edeceğini belirtti.