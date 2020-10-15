YDÜ’de ‘baskı’ konuşuluyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) öğretmenleri ve personeli, seçimler öncesinde kendilerine “paylaşım dayatması" yapıldığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan ilkokul, ortaokul ve liseden farklı öğretmenler, ‘üniversite yönetiminden’ kendilerine mesaj gönderildiğini, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’in açıklamasının sosyal medyadan paylaşılması için dayatma yapıldığını söyledi.

YDÜ yönetimi iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, üniversite içerisinde ciddi bir huzursuzluk ve gerilim basına yansıtıldı.

Öğretmenlere şu mesaj gönderildi:

“Değerli hocalarım merhaba. Ekte bunulan görseli Facebook ve İnstagram hesaplarınızdan 30 dk. içinde ivedilikle paylaşmanız gerekmektedir. Paylaşılmaması noktasında ciddi yaptırımlar yaşanacaktır.”

Günsel paylaşılmasını istediği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs’ın güzel ve kadirşinas insanları, sandığa gitmek bir yurttaşlık görevidir. Türkiye ve Kıbrıs birlikteliği kazansın.”