YDÜ zirveyi sevdi: 90-78

SALON: NEU RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz

YDÜ: Kaspars Kambala (17), Halil Kutruza (9), İhsan Üğütücü (8), Kemal Taşçı (10), Fehmi İpar (11), Vedat Kayapınar (2), Vukasin Mandic (4), Derrick Williams (29), Arda Ustaoğlu, Erdal Özirfanoğlu

MAPFREE: Mustafa Öksüzoğlu (1), Angelo Warner (36), Burak Karabiber, Kercem İnancı (9), Sercem İnancı (2), Hakan Özkan (2), Öner Bükülmez, İsmail Kayapınar, Hikeem Champaigne (20), Serçin Muhtaroğlu, Hasan Olkan (6)

1.PERİYOT: YDÜ 24-24 Mapfree

2.PERİYOT: YDÜ 50-46 Mapfree

3.PERİYOT: YDÜ 74-58 Mapfree

4.PERİYOT: YDÜ 90-78 Mapfree

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 5.hafta karşılaşmasında lider Yakın Doğu Üniversitesi, Mapfree’yi konuk etti. Lefkoşa NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 90-78 YDÜ takımı kazandı. YDÜ takımında Derrick Williams kaydettiği 29 sayıyla takımı adına en skorer isim olurken, Kaspars Kambala da 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Mapfree’de Warner’in 36 sayısı galibiyet için yetmezken, oyuncu maçın en skorer ismi oldu.

Pota altında Kambala etkisi

Maç dengede başladı. YDÜ’de Kambala ve Williams, Mapfree’de de Angelo Warner ve Champaigne sayılar üretirken özellikle YDÜ dış şuttan sayılar buldu. Mapfree takımı da fast breaklerden bulduğu sayılarla maça tutunmayı başarırken periyot 24-24 eşitlikle bitti. Maçın ikinci periyodunda YDÜ takımı maça ağırlığını koymayı başardı. Halil Kutruza’nın da bu periyotta sahne aldığı maçta, pota altında Kambala’nın da etkisi YDÜ’yü öne çıkardı. Mapfree bu periyotta dış şutlarla etkili olmaya çalışsa da devre 50-46 YDÜ üstünlüğünde noktalandı.

Williams sazı eline aldı

Maçın üçüncü periyodunda da YDÜ takımı üstün bir oyun sergiledi. Angelo Warner’ın sayılarına, Williams’la cevap veren YDÜ, özellikle bu oyuncunun 3 sayılık atışlarıyla farkı açmayı başardı. 3.periyodu 74-58 önde kapatmayı başaran YDÜ takımı farkın verdiği rahatlıkla oyun kontrolünü de elinde bulundurmayı başardı. Özellikle maçın bu periyodunda hakemlerin yönetimi Mapfree cephesinden büyük tepki çekerken, teknik fauller de Mapfree’yi iyice oyundan kopardı. Maçın son periyodunda YDÜ farkı daha çok açarak maçı 90-78 kazanmayı başardı.