YDÜ zirveyi bırakmadı
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 7’nci hafta tamamlandı
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 7’nci hafta geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi zirvedeki yerini korudu. YDÜ konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni 81-72’lik skorla mağlup ederek ligdeki altıncı galibiyetini aldı.
Haftanın en farklı galibiyetine Girne Üniversitesi imza attı. Mapfree’yi konuk ettiği maçta rakibini 101-72’lik skorla mağlup eden Girne Üniversitesi, bu sezon bir maçta 100 sayı üzerine çıkan ikinci takım oldu.
Lefke Avrupa Üniversitesi ligde bu hafta ilk dış saha galibiyetini aldı. Koopspor’a konuk olan LAÜ, rakibini tek sayı farkla 73-72 yenerek ilk kez dış sahada galip geldi. Koopspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Ligde 8’nci hafta Cumartesi günü başlayacak. Haftanın açılış maçında Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda Girne Üniversitesi’ni konuk edecek. Alınan sonuçlar, 8’inci hafta programı ve puan durumu şöyle:
7. HAFTA SONUÇLARI
Koop – LAÜ: 72-73
YDÜ – GAÜ: 81-72
Girne Üniversitesi – Mapfree: 101-72
8. HAFTA PROGRAMI
27 Ocak Cumartesi
Atatürk Spor Salonu: Koop – Girne Üniversitesi (17.00)
29 Ocak Pazartesi
E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Mapfree (19.00)
30 Ocak Salı
LAÜ Spor Salonu: LAÜ – YDÜ (19.00)