YDÜ zirveyi bırakmadı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 7’nci hafta geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi zirvedeki yerini korudu. YDÜ konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni 81-72’lik skorla mağlup ederek ligdeki altıncı galibiyetini aldı.

Haftanın en farklı galibiyetine Girne Üniversitesi imza attı. Mapfree’yi konuk ettiği maçta rakibini 101-72’lik skorla mağlup eden Girne Üniversitesi, bu sezon bir maçta 100 sayı üzerine çıkan ikinci takım oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi ligde bu hafta ilk dış saha galibiyetini aldı. Koopspor’a konuk olan LAÜ, rakibini tek sayı farkla 73-72 yenerek ilk kez dış sahada galip geldi. Koopspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Ligde 8’nci hafta Cumartesi günü başlayacak. Haftanın açılış maçında Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda Girne Üniversitesi’ni konuk edecek. Alınan sonuçlar, 8’inci hafta programı ve puan durumu şöyle:

7. HAFTA SONUÇLARI

Koop – LAÜ: 72-73

YDÜ – GAÜ: 81-72

Girne Üniversitesi – Mapfree: 101-72

8. HAFTA PROGRAMI

27 Ocak Cumartesi

Atatürk Spor Salonu: Koop – Girne Üniversitesi (17.00)

29 Ocak Pazartesi

E. Apakan Spor Salonu: GAÜ – Mapfree (19.00)

30 Ocak Salı

LAÜ Spor Salonu: LAÜ – YDÜ (19.00)