YDÜ zirve aşkına: 55-64

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mağusa’da, Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)’nin konuğu oldu. MGA Arena’da oynanan karşılaşmayı lider YDÜ 64-55 kazanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu. YDÜ takımında takımın yıldızı Kaspars Kambala 16 sayı, Vukasin Mandic 12 sayı ve Erdal Özirfanoğlu 11 sayıyla oynarken, MGA’da Jordan Bedford kaydettiği 22 sayıyla maçın en skoreri oldu. Mağusa ekibinde Andre Brown da 15 sayıyla oynadı.

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MGA 55-64 YDÜ

SALON: MGA Arena

HAKEMLER: Deniz Orhunöz, Salih Işık

MGA: Jordan Bedford (22), Mert Aksu (2), Görkem Akdur, Hasan Kasap (2), Hüseyin Gürün (2), Ali Debeş (5), Hasan Debeş (5), Timur Rustamov, Andre Brown (15), Çetin Pırlanta, Görkem Özbilen (2)

YDÜ: Ümit Keskin, Vukasin Mandic (12), Kaspars Kambala (16), Doğukan Doğu, İhsan Üğütücü (3), Kemal Taşçı (7), Fehmi İpar (4), Kaan Sütçü, Arda Ustaoğlu (6), Vedat Kayapınar, Derek Williams (5), Erdal Özirfanoğlu (11)