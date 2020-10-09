YDÜ yüz yüze eğitim başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2020-2021 göz döneminde yüz yüze eğitim bugün yapılan açılışla başladı.

2020-2021 göz dönemi açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemiz, Anavatan Türkiye’mizin yükseköğretimimize verdiği büyük katkı ve desteğiyle mavi vatan Akdeniz’de bir eğitim üssüne dönüşmüştür” dedi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde yükseköğretimin gelişmesinde Türkiye’nin rolüne vurgu yapan Günsel, bu durumun sadece ülke ekonomisine sağladığı katkı ve hareketlilik üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Günsel, “KKTC’nin yükseköğretimdeki gücü, geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olmasının da önünü açacaktır. Bu yönüyle Türkiye’mizin desteği ve katkısıyla KKTC’de yükseköğretimin güçlenerek büyümeye devam etmesini, bölgemizde geleceği şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olarak görüyoruz” dedi.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da birer konuşma yaptı.