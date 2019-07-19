YDÜ Yaratıcı Fikirler Yarışması ödülleri sahiplerini buldu…

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından toplumsal değer üretebilecek fikirleri ortaya çıkarmak, geliştirmek, desteklemek ve sosyal fayda üreten sürdürülebilir sosyal değişim modellerinin hayata geçmesine katkı sağlamak amacıyla ilk kez düzenlenen “Yaratıcı Fikirler Yarışması” sonuçlandı.

Yoğun katılımın olduğu yarışmaya sunulan projelere Yarışma Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda iki proje ödül almaya hak kazandı.

Yarışmada ödül alan projeler sırasıyla; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yarışmaya katılan Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu’nun anatomi projesi, Veterinerlik Fakültesi’nden Doç. Dr. Dilek Arsoy’un yeşil bayrak uygulaması yaparak EKO et ve süt üretilmesi projesi olarak belirlendi.

Organların anatomik yapılarını içinde inceleme projesi…

Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, anatomi eğitiminde devrim yaratacak 3 boyutlu modeller ve animasyonlarla önemli yapıları olan organların iç dünyasını inceleyen içinde öğren odalarının oluşturulmasını yaratıcı fikir olarak sundu. Proje ile tıp ve diş hekimliği öğrencilerinin görsel algılama yoluyla eğitimlerine destek verilirken ziyaretçilerde vücudumuzun organları içerisinde şaşırtıcı bir gezinti yapacak.

Doğal et ve süt tüketiminin sağlanması…

Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Arsoy, üçüncülük kazandığı projesinde tüketicinin EKO süt/et damgasını görerek ürünü satın almasını sağlayacak yeşil bayrak uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi. Güvenli ve denetimli gıdaya ulaşılmasını sağlayarak doğal et ve süt tüketimine çözüm olacağı düşünülen projede, tüketicinin izlenen, denetlenen ve sertifikalandırılmış ürünleri satın alması sağlanacak.

Ödüller verildi…

Yarışma sonucunda dereceye girenler ödülleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu salonda düzenlenen ödül töreni ile verildi. Ödül töreninde, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, Yaratıcı Fikirler Yarışması Komite üyeleri ve yarışma katılımcıları hazır bulundu.

Prof. Dr. Özgören; “Uçuk fikirler gelecekte gerçek olacak…”

Ödül töreni açılışında bir konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören, yarışma fikrinin ortaya çıkışından, amaçlarından ve gelecek planlarından bahsetti.

Prof. Dr. Özgören, yaratıcı düşünebilen bireyleri, üst düzey düşünme becerilerini etkin bir biçimde kullanmalarını sağlayarak, özgün, çığır açan, entelektüel, şok edecek, ses getirecek yaratıcı fikir üretmelerini teşvik etmek amacıyla Yaratıcı Fikirler Yarışmasını düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Yarışma Fikrinin Rektör yardımcısı Mustafa Kurt’un önerisi ile ortaya çıktığından söz eden Prof. Dr. Özgören, soyut fikirlerin, düşünce yeteneğinin serbest bırakılması, kişilerin özgürce bu fikirleri dile getirmesinin önünü açabilmek adına “Yaratıcı Fikirler Yarışması” ismini oluşturduklarını söyledi.

Fikirlerin dillendirilmesi, tartışılması ve yapılabilirliklerinin bir araya getirilmesi tartışmalarından sonra esas amacın yaratıcı fikir konusunun şaşırtıcı, akışı değiştirici, yeni bir süreç başlatıcı olması özelliği taşıması gerekliliğini ön planda tuttuklarını dile getiren Prof. Dr. Özgören, “Her fikrin filizlenmesini sağlamak için yarışmayı geliştirerek uluslararası bir yarışma yolunda ilerlemeyi düşünüyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi’nden başlayarak, tüm Kıbrıs’ta daha sonra Doğu Akdeniz Bölgesinde ve küresel çapta fikirlerin özgürce dillendirildiği, renkli olduğu, eğlenceli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırarak uçuşan fikirleri açığa çıkarmayı istiyoruz. Yüz yıllık bir uzay gemi yolculuğu planlamayı düşünenler var. Absürt görünse de imkansız değil. Bir çok fikrin olduğu ilginç bir dönemdeyiz. Kıtaları değil uzayı keşfetmek. Uzayı keşfetmeye çalışırken, ne olduğunu bilmediğimiz bağırsaktaki bakterilerin Alzheimer ile ilgili ve bilmediğimiz birçok yeni alanın açılması ilginç fikirleri ortaya çıkarıyor. Bugünün uçuk gibi görünen fikirleri gelecekte gerçekleşmesi mümkün olacaktır” diye konuştu.

“Yaratıcı fikirlerin açığa çıkmasını teşvik etmek istiyoruz…”

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da, soyut-somut ilişkisi ile bilimin yeşerdiğini, her şeyin soyut düşünme ile başladığını, saf yaratıcılığın gelişebildiğini ifade ederek, herkesin fikirlerinin kendine göre ne kadar yaratıcı olduğunu anlatarak açmasını teşvik etmek istediklerini söyledi. Üniversitede ve toplumda bu potansiyelin var olduğundan söz eden Doç. Dr. Kurt, bunu ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Doç. Dr. Kurt Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERİTA) işbirliği ile gelecek yıl da yarışma başvurularının alınacağını sözlerine ekledi.

Özgün fikirler ödüllendirildi…

Konuşmaların ardından I. Yaratıcı Fikirler Yarışması’nda ödül almaya hak kazananlar açıklandı. Yarışmada, üçüncü olan Veterinerlik Fakültesi’nden Doç. Dr. Dilek Arsoy ile yarışmanın ikincilik ödülüne layık görülen Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu’na ödülleri verildi. Yarışmacıların ödülleri Mütevelli Heyeti tarafından Mimoza Otel’de hafta sonu tatili olarak belirlendi. Ödül töreni yarışmacılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.