YDÜ, Venedik deplasmanında

FIBA Kadınlar EuroCup’ta sezon başından beri yenilgisiz ilerleyişini kupa yolunda sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, üçüncü tura kaldığı 8’li eşleşmelerde ilk maçına deplasmanda İtalya’nın Reyer Venezia Takımı ile çıkıyor. Karşılaşma bugün saat 22:30’da, City Arena: Venezia- Mestre, Palasport Taliergio Salonu’nda oynanacak.

Maç, http://www.fiba.com/europe/eurocupwomen/2017/videos/Reyer-Venezia-ITA-v-Yakin-Dogu-Universitesi-TUR-Ro-8-Live-Stream-EuroCup-Women-2016/17 linkinden canlı yayınlanacak.

Kalaycıoğlu: “Hedef final oynamak”

İtalya’da deplasmanında çıkacakları zorlu maçı değerlendiren YDÜ Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hedeflerinin final maçını oynamak olduğunu belirterek İtalya’dan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. EuroCup’a kalan sekiz takımın çok kuvvetli takımlar olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, “Mücadele ettiğimiz D grubundan iki takım da yer alıyor 8’li grupta. Hedefimiz kupa kaldırmak, Avrupa’ya öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yazdırmak için bugüne kadar oynadığımız sert maçlardaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularım zor bir dönemece girdiğimizin ve zorlu rakiplerimizin farkında. Reyer Venezia ile sertlik derecesinin yüksek olduğu bir maçta sahadaki kontrolü elimizde tutarak en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum, kendi basketbolumuzu oynayarak maçı kazanıp bir sonraki tura devam etmeyi heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.