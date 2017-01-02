YDÜ ve Çamlık Spor zirvede

Voleybol liglerine bu hafta oynanack olan 7 karşılaşma ile devam edilecek. Klasman müsabakalarının tamamlanmasına 2 hafta kala büyük erkelerde Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS), büyük kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yıldız kızlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve yıldız erkeklerde DAÜ takımları zirvedeki yerlerini korudular.

Büyüklerde bugün dört maç

Büyükler ligine bugün oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edilecek. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gecenin ilk karşılaşmasında YDÜ ile GMBÇS kadın takımları karşı karşıya gelecek. Kadınlarda ligin diğer maçında Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda DAÜ ile Vakfılar mücadele edecek. Büyük erkekler liginde ise Atatürk Spor Salonu’nda Vakıflar, Yeni Erenköy Belediyesi’ni ağırlayacak. Ligin diğer maçında DAÜ ile GMBÇS Mağusa Arena’da rakip olacaklar. Liglerde haftanın programı şöyle:

BUGÜN

Büyük Kadınlar Ligi

L. M. Paşa Spor Salonu: DAÜ – Vakıflar (18.30)

Atatürk Spor Salonu: YDÜ – Çamlık Spor (18.30)

Büyük Erkekler Ligi

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – Yeni Erenköy Belediyesi (20.00)

Arena: DAÜ – Çamlık Spor (20.00)

PERŞEMBE

Yıldız Kızlar

Atatürk Spor Salonu: Vakıflar – YDÜ (18.30)

CUMA

Yıldız Kızlar

Erenköy Spor Salonu: Y. Erenköy – Çamlık Spor (18.00)

Yıldız Erkekler

Erenköy Spor Salonu: Y. Erenköy – Çamlık Spor (19.30)