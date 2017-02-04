YDÜ Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’na katıldı

Adana Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1.Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayına Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden katılan dört sanatçı yurda döndü.

Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa (Near East University, Nicosia) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; üniversite öğretim elemanlarından Prof.Dr. Uğurcan Akyüz, Öğrt.Görv. Hikmet Uluçam, Öğrt.Görv. Mustafa Hastürk ve Öğrt.Görv. Hasan Zeybek’in davet edildiği çalıştaya; Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Özbekistan, Sırbistan, Tacikistan, ve Türkiye’den toplam 77 sanatçının katıldığı bildirildi.

1.Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı katılımcılarından Prof.Dr. Uğurcan Akyüz konuya ilişkin şunları söyledi: “Akademi dışında, değişik gerekçelerle sanatın ve sanatçının ötelendiği bir coğrafyada bu tür çalıştayların gerçekleştirilmesi bize nefes aldırmaktadır. Bu nedenle Adana Büyükşehir Belediyesine, küratörler Doç.Dr. Birsen Çeken ve Doç.Dr. Gültekin Akengin’e arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Büyük, başarılı ve aksamayan bir organizasyondu. Tarım ve yöresel lezzetleri ile bilinen Adana’yı tarihi ve kültürel varlıklarıyla yeniden tanıdık. Öylece de tuvallere nakşettik. Yapmayı planladıkları çağdaş sanatlar müzesi için yaklaşık 150 parçalık iyi bir kolleksiyon sahibi oldular. Görkemli sergi açılışı ve halkın yoğun katılımı; sanat için hala ümit olduğunu gösterdi bize. Çalıştay sırasında ayrıca; YDÜ Sanat Kolonisi için, var olan bağlarımızı güçlendirmekle beraber yeni bağlantılar da kurduk. Ümit ederim yakında onu da gerçekleştiririz”