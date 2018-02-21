YDÜ son periyotta: 62-54

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde üçüncü devre dün akşam oynanan Yakın Doğu Üniversitesi – Mapfree karşılaşması ile başladı. 11’inci hafta karşılaşmasında lig lideri YDÜ konuk ettiği Mapfree’yi özellikle son periyottaki performansı ile 62-54 mağlup ederek devreye galibiyetle başladı.

18-15, 34-33, 45-52 ve 62-54’lük periyotlarla tamamlanan karşılaşmada YDÜ’den 7 isim skora katkı yaparken takımın en skorer ismi 20 sayı ile oynayan Mandic oldu. Mapfree’den Luka Pajkovic 23, Macura da 17 sayı ile oynasa da bu performans takımlarının galibiyeti için yeterli olmadı.

STAT: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Hatice Ersözlü

YDÜ: Alp Kıvanç Rıza, Lashard Anderson (15), Arif Yılmabaşar (2), Halil Kutruza, İhsan Öğütücü (5), Vucasin Mandic (20), Berken Dikengil, Ahmet Dağer (3), Arda Ustaoğlu (1), Nenad Misanovic (16), Görkem Özbilen, Burak Karafistan

MAPFREE: Luka Pajkovic (23), Erinç Kuraner, Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (4), Hakan Özkan (3), Mustafa Öksüzoğlu (3), Bert Beyaz (2), Aral Bayraktar, Sayar Ercantan (2), Görkem Akdur, Hasan Olkan, Milos Macura (17)

PERİYOTLAR: 18-15, 34-33 (16-18), 45-52 (11-19), 62-54 (17-2)