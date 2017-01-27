YDÜ son 8’e rahat turladı: 85-58

Kadınlar EuroCup’taki mücadelesini yenilgisiz sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, ikinci tur ilk maçında deplasmanda 14 sayı farkla yendiği Alman Rutronik Stars Keltern Takımını 27 sayı farkla 85-58 yenerek son 8’e kaldı.

Son 8'de İtalyan rakip

YDÜ’nün son 8 turundaki rakibi İtalya’dan Reyer VEnezia takımı oldu. İlk karşılaşma 16 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak. Dün İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, YDÜ periyotları, 17-12, 37-29, 60-46, 85-58 üstün tamamladı. Süre alan bütün oyuncularının skor ürettiği YDÜ ribauntlarda 46-31, asistte 20-13 üstünlük sağladı. Maç sırasında hafif sakatlık geçiren Quanitra Hollingsvorth tedbir amaçlı oyundan çıkarıldı.

YDÜ soyunma odasına önde girdi

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta, YDÜ Quanitra Hollingsworth, Courtney Vandersloot ve Kyle Mc Bride’ın sayılarıyla 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Mc Bride’ın üçlüğü ve Essence Carson’un basketiyle farkı 9 (15-6) sayıya çıkaran ev sahibi ekip, rakibin sayılarına karşılık ilk çeyreği 17-12 önde kapattı.

İkinci periyota basketle başlayan Alman ekip YDÜ’nün tecrübeli oyuncuları Elin Eldebrink, Angelica Robinson, Bahar Çağlar ve Kyle Mc Bride’ın sayılarına engel olamadı ve YDÜ son 5 dakikaya 10 sayı üstün girdi (28-18). Alman takımı, son 2.5 dakikada farkı 4 sayıya indirirken (30-26) periyodun geri kalanında 7-3’lük bir seri yakalayan YDÜ devreyi 37-29 üstün tamamladı.

Rakibin çabası yetmedi

Rutronik Stars Keltern üçüncü periyoda üçlükle başlasa da YDÜ oyuncularını savunmada zorlandı ve YDÜ, 15-5’lik seriyle skoru 25. dakikada 52-34 yaptı. Rutronik Stars’ın çabasının yeterli olmadığı maçta Yakın Doğu Melekleri final periyoduna 14 sayılık avantajla girdi (60-46).

Mücadelenin son periyodunda Elin Eldebrink’in üst üste 8 sayısıyla giren YDÜ, 32. dakikada skoru 68-46’ye taşıdı. Skorla tanışan Alman ekip skoru 77-55’e taşıyarak farkı kapatmaya çalıştı ancak skor bulmaya devam eden YDÜ, sahadan 85-58 galip ayrılarak, 8’li Tura kalmayı başardı.

Öne çıkanlar

YDÜ’de; Kayla McBride 14 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Courtney Vandersloot 12 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Essence Carson 13 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Olcay Çakır 11 sayı, 7 ribaund, Elin Eldebrink 12 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Gizem Başaran 8 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, Anna Vajda 6 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 2 ribaunt, 3 asist ile Angelica Robinson 2 sayı, 9 ribaunt Quanitra Hollingsworth 1 sayı, 1 ribaunt kaydetti.

Rutronik Stars Keltern’de; Mailis Pokk 14 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Maja Vucurovic 12 sayı, 5 ribaunt, Jasmine Thomas 11 sayı, 2 ribaunt, Stephanie Wagne 5 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ile oynadı.

Pazar günü rakip Hatay

Euro Cup’ta 8’li tura çıkmayı garantileyen YDÜ Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında, Pazar günü, saat 16:00’da Hatay BŞB ile mücadele edecek.