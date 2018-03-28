YDÜ seriyi eşitledi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi'nde final mücadelesi başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda oynanan final serisi ilk maçını 3-1'lik skorla YDÜ kazandı. DAÜ 1-0 üstünlükle başladığı seride avantajını yitirdi ve seri 1-1 oldu. Kazanılmış 3 maç esasına göre oynanan final serisinin ikinci maçı 4 Nisan Çarşamba günü Lefkoşa'da oynanacak.

Kadınlarda ilk maç bugün

Büyük Kadınlar final serisi ilk maçı bugün oynanacak. Çamlık Spor ile Lefke Avrupa Üniversitesi'nin karşılaşacağı seri ilk maçı Mağusa Arena'da saat 19.00'da oynanacak. Çamlık Spor seriye 1-0 önde başlayacak.