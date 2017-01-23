YDÜ, salladı ama deviremedi: 76-64

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı liderlik maçında Fenerbahçe’ye 76- 64 mağlup oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bu yenilgiyle birlikte ligde 3. mağlubiyetini almış oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Metro Enerji Arenada oynanan, mücadele gücü yüksek ve sert geçen maçta, Fenerbahçe son saniyelerde bulduğu üçlüklerle maçtan galip ayrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta ribauntlarda üstünlük sağladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Quanitra Hollingsworth 15 sayı, 13 ribaund, Kayla McBride 11 sayı (0/6 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Courtney Vandersloot 15 sayı, 4 ribaund, 7 asist, Bahar Çağlar 8 sayı, 5 ribaunt, Angelica Robinson 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, Olcay Çakır, 5 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile performans sergiledi. Fenerbahçe’de; Jantel Lavender 17 sayı, 15 ribaund, 5 asist, Sandrine Gruda 18 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Allie Quigley 19 sayı (5/8 üçlük), 1 ribaund, 2 asist, Shekinne Stricklen 15 sayı (3/4 üçlük), 2 ribaund, 4 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.