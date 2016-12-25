Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10. hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Samsun Canik Belediye’yi 84-52’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla 18 puana yükselen YDÜ, lider Fenerbahçe’nin bir puan gerisinde ikinci sırada haftayı tamamladı. YDÜ’de 19 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle oynayan Courtney Vandersloot aynı zamanda maçın en skorer oyuncusu oldu.