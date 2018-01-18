YDÜ Müzik yetenek sınavı başvuruları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2017-2018 bahar dönemi lisans ve yüksek lisans giriş yetenek sınavı başvuruları başladı.

YDÜ Basın ve Halkla İlşkiler Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans ve yüksek lisans yetenek sınavına girmek isteyen adaylar için ön kayıtların başladığı bildirildi.

Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine ( http://aday.neu.edu.tr/turkiye-kayit-burolari/ ) veya KKTC’de ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına; KKTC yurttaşı adaylar ise, YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Tel: (0392) 223 64 64’den ön kayıt yaptırabilecek. (Ön kayıt ücretsiz).



Özel Yetenek Sınavı 29 ve 30 Ocak’ta…



Özel yetenek sınavı, 29 Ocak Pazartesi ve 30 Ocak Salı günleri Eğitim Sarayı giriş katında Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfında saat 10.00’da yer alacak.

Lisans ve yüksek lisans için Özel Yetenek Sınav kaydı için gerekli koşul ve belgeler şöyle:

T.C yurttaşı adayların, özel yetenek sınavına kayıt yaptırabilmeleri için, 2017 YGS sınav puanlarından en az birinin 150 Puan ve üzeri olması;

2017 YGS sınav sonuç belgesinin aslı ve bir fotokopisi (Aslı daha sonra adaya geri verilecek).

KKTC yurttaşı adayların yetenek sınavlarına girebilmeleri için, YDÜ’nün yapmış olduğu sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

4.5 x 6 cm boyutunda, yeni çekilmiş 2 adet fotograf.



Lisans sınav içeriği



Lisans sınavı tartım tekrarı, tek ses, aralık, akor, Tonal – makamsal ezgi tekrarı, öğrencinin hazırladığı şarkı, İstiklâl Marşı, öğrencinin çalgı performansı, yazılı sınav – mülâkat aşamalarından oluşacak.



Yüksek lisans sınav içeriği



Yüksek lisans sınavı yazılı bölümü eser çözümleme, müzik eğitimiyle ilgili soru ve yazılı cevap, sözlü bölümü lisansüstü seviyede 1 etüt, 1 eser ve sözlü mülâkattan oluşacak.



