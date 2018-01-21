YDÜ Mersin’de farklı: 69-91

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında deplasmanda Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibini 22 sayı farkla 69-91 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçla ligdeki galibiyet sayısını 14’e çıkardı.

Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi; Courtney Candersloot, Kayla McBride, Bahar Çağlar, Elin Eldebrink, Quantira Hollingsvorth beşiyle başladı. Yakın Doğu Üniversitesinde uzun süren sakatlık sonrası sahalara geri dönen Quanitra Hollingsvorth iyi bir form tutturduğu maçta 18 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Quanitra Hollingsworth 18 sayı, 7 ribaunt, Courtney Vandersloot 14 sayı, 4 ribaunt, 9 asist, Elin Eldebrink 15 sayı, 5 asist, Kayla McBride 7 sayı, 3 asist, Bahar Çağlar 11 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır Turgut 11 sayı, 4 asist, Jantel Lavender 10 sayı, 7 ribaunt kaydetti.