YDÜ liderliğini perçinledi: 65-75

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde lider Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ligin güçlü ekiplerinden Mapfree’ye konuk oldu. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada kazanan 75-65’lik skorla konuk YDÜ oldu. YDÜ aldığı galibiyetle puan farkını açmayı sürdürürken oynadığı 11 maçta 10’uncu galibiyetini aldı. Karşılaşmada YDÜ’den Vukasin Mandic 25 sayıyla en skorer isim olurken, Kambala da maçı 20 sayıyla noktaladı. Mapfree’de ise Erdal Özirfanoğlu’nun 22 sayısının yanında Angelo Warner da 21 sayıyla maçı tamamladı.

Mandic ön plana çıktı

Karşılaşmada tutuk bir görüntü sergileyen Mapfree takımı maçta çok fazla varlık göstermezken, Erdal Özirfanoğlu dışında yerli oyuncularından beklediği katkıyı alamadı. YDÜ takımında ise Vukasin Mandic’in etkili oyunu galibiyette çok önemli rol oynadı. Derrick Williams’ın yokluğunda sazı eline alan Sırp oyuncu karşılaşmada müthiş bir oyun sergiledi ve takımı ayakta tutan isim olarak ön plana çıktı.

Mapfree’de rotasyon sıkıntısı

YDÜ’de pota altında Kaspars Kambala’nın etkisi de maçta önemli etkenler arasında yer alırken, Mapfree’de yabancı oyuncular Angelo Warner, Bojan Petrovic ve Hikeeem Champaigne beklenen performanslarının altında kaldı. Dar rotasyonun sıkıntısını yaşayan Kadri Alagöz’ün Mapfree’si, geniş yerli rotasyonuna sahip Ahmet Gürel Alp’in YDÜ’sü karşısında özellikle kritik anlarda yapılan hataların kurbanı oldu.

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