YDÜ lider tamamladı

Rusya temsilcisi Nadezhda Orenburg’u konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı maçtan 22 sayı farkla 93-71 galip ayrıldı. Grupta play-off’lara lider olarak gitmeyi başaran Yakın Doğu Üniversitesi, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle normal sezonu tamamladı. Yakın Doğu Üniversitesi play-off’larda A grubunun dördüncüsü ile oynayacak. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda, Kayla McBride, CourtneyVandersloot, Elin Eldebrink, Jantel Lavender beşiyle başladı.Maçta periyotlar, 29-23, 47-43, 65-58 ve 93-71 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Yakın Doğu Üniversitesinin rakibine ribauntlarda 42-30, asistte ise 26-17 üstünlük sağladığı maçta iki takım da 9 top çalma elde etti. Nadzedha da Emanuel Canon 28 sayıyla maçın sen skorerismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 24 sayı atarken, Jantel Lavender 13 ribaunt, Courtney Vandersloot da 13 asistle istatistik lideri oldu. Öne çıkanlar Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 24 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Sandrine Gruda 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Courtney Vandersloot 13 sayı, 6 ribaunt, 13 asist, JantelLavender 10 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, Elin Eldebrink 8 sayı, Quanitra Hollingsvorth 7 sayı, Bahar Çağlar 9 sayı, 3 ribaunt ile takımın öne çıkan isimleri oldular. Nadzedha Orenburg da: Emma Cannon 28 sayı, 7 ribaunt,Sandra Ygueravide 12 sayı, 5 asist, Alexsanria Bentley 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Brionna Jones 6 sayı, 4 ribaunt, KseniiaTikhonenko 6 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.