YDÜ İtalya’da zirveyi bırakmadı: 65-72

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleuague B grubu sekizinci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya’nın Famila Schio takımını 65-72 mağlup etti. Toplam sekiz takımın yer aldığı grupta Yakın Doğu Üniversitesi 8 galibiyet ile liderliğini sürdürdü. Yakın Doğu Üniversitesi, ilk maçta da evinde rakibini 67-64 mağlup etmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, City Arena; Schio, Pala Campagnola Salonunda oynanan maçta periyotlar 10-18, 32-43, 54-55 ve 65-72 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi maça Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Elin Eldebrink, Sandrine Gruda, Jantel Lavender, beşi ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 19 sayı ile maçın en skorer isim olurken, Jantel Lavender ve Sandrine Gruda 8‘er ribaunt, Courtney Vandersloot ise 7 asist kaydetti.

Öne çıkanlar

Famila Schio’da; Francesca Dotto 16 sayı, 8 asist, Jolene Anderson 13 sayı, 6 ribaunt, Endene Miyem 10 sayı, 3 ribaunt, Cecilia Zandalisini 10 sayı, 4 ribaunt İsabelle Yacoubou 8 sayı 3 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Kayla McBride 19 sayı, 4 ribaunt, Courtney Vandersloot 14 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, Sandrine Gruda 10 sayı, 78 ribaunt, Jantel Lavender 13 sayı, 8 ribaunt, Elin Eldebrink 8 sayı, 6 asist , Ann Wauters 4 sayı, 4 ribaunt ile takımın öne çıkan isimleri oldular.