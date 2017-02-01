YDÜ İtalya deplasmanına gidecek

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, EuroCup mücadelesinde Almanya’nın Rutronik Stars Keltern takımını hem deplasmanda hem de rövanş maçında yenerek ve namağlup ünvanını koruyarak tur atladı. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımının rakibi İtalya’nın Reyer Venezia takımı oldu. Yakın Doğu Melekleri İtalyan takımı Reyer Venezia ile ilk maçı deplasmanda 8 Şubat 2017 Çarşamba günü oynayacak.

Karşılaşma yerel saat ile 20:30’da Venedik, Mestre’de Arena: Venezia-Mestre Salonu’nda oynayacak. Maçın rövanş karşılaşması ise 16 Şubat 2017, Perşembe günü İstanbul, Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Kalaycıoğlu: “Oyuncularıma güveniyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, eşleşme ile ilgili yaptığı açıklamada, hedeflerinin bu turu da geçerek son dörde kalmak olduğunu belirtti. Reyer Venezia takımının İtalya da iyi basketbol oynayan takımlardan biri olduğunu ifade eden Baş antrenör Kalaycıoğlu, oyuncularına ve takımına güvendiğini söyledi. Kalaycıoğlu, “Turu geçerek son dörde kalıp Euroleague takımları ile yapılacak eşleşmeleri beklemek istiyoruz. Eğer Euroleague takımı ile eşleşirsek ev sahibi olma şansını yakalaycağız bu da bizim için avantaj olacaktır. Hayırlısını diliyorum” dedi.

Vandersloot: “Hedef mücadele ettiğimiz tüm kupalarda şampiyonluk”

Eurocup son 16 karşılaşmalrının ilk haftasında Avrupa’da ilk 5’e giren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı yıldız oyuncusu Courtney Vandersloot da “Eurocup’ta bu turdan sonra kolay rakip beklemek hayalcilik olur. Rakibimiz de güçlü ve sistemli bir takım. Sezon bizim için tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz mücadele ettiğimiz tüm kupalarda şampiyonluk. Bu amaca ulaşmak için de aslında rakibin kim olduğu da önemini yitiyor. Zaten şampiyon olmak istiyorsanız tüm rakiplerinizi yenmeniz gerekiyor. Takım olarak kendi oyun sistemimizi sahaya yanısttığımızda bu amaca ulaşacağımıza inancım tam” dedi.