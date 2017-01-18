YDÜ hükmen galip sayıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yakın Doğu Üniversitesi’ne, Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan sevindirici haber geldi. Dün akşam toplanan TBF Yönetim Kurulu, YDÜ-Botaş maçına yapılan itirazı değerlendirdi ve bu maçın hükmen YDÜ’nün galibiyetiyle sonuçlanmasına karar verdi.

Girne Üniversitesi’nin itirazı reddedildi

TBF, ‘yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde maça çıktığı’ gerekçesi ile Botaş’ı hükmen mağlup saydı. Kurul ayrıca Girne Üniversitesi, Mersin BŞB, Canik ve Osmaniye’nin de itirazlarını değerlendirdi. Ancak bu itirazların tümünü reddetti. Bu kararın ardından YDÜ 89-86 kaybettiği maçı hükmen kazandı ve lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

TBF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“16 Ocak 2017 tarihinde yapılan TBF Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 16 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gündeminde yer alan konuları karara bağlamış ve basketbol kamuoyu tarafından bilinmesi gerekenlerin ilanen duyurulmasını uygun bulmuştur.

1) 11 Aralık 2016 tarihinde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi BGD-Botaş Spor Bilyoner.com KBL müsabakasında, yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde maça çıktığı müsabaka gözlemcisi tarafından tespit ve rapor edilen Botaş Spor takımının hükmen mağlubiyetine karar verilmiştir.

Konuyla ilgili Botaş Spor takımın yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde çıktığı gerekçesiyle, Girne Üniversitesi Spor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Canik Belediyespor Kulübü ve Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor Kulübü tarafından yapılan başvuruların usulden reddine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Basketbol Federasyonu”