YDÜ Hastanesi'ne PET CT için 5 milyon TL ödendi

Bakanlar Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne PET CT faturalarından kalan borçlara karşılık 5 milyon TL'ye yakın para ödenmesini onayladı.

Kararda, 1 Haziran 2017 - 30 Eylül 2018 dönemi için 424 bin 700 TL, 1 Ekim 2018 - 16 Nisan 2020 dönemi için 4 milyon 545 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 969 bin 700 TL tutarında borç olduğu ve söz konusu rakamın Sağlık Bakanlığı 2020 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Tedavi Görenlere" kaleminden karşılanmasına karar verildiği belirtildi.

Dr. Kandemir Özdemir KKTC Bodrum Fahri Konsolosu

Bakanlar Kurulu, Dr. Kandemir Özdemir'in, KKTC Bodrum Fahri Konsolosu olarak atanmasına karar verdi.