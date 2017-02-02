YDÜ Hastanesi'nden kanser hastalarına büyük destek

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, kanser hastalarının medikal onkoloji muayene ücretleri artık Yakın Doğu Üniversitesi tarafından karşılanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Ülkemizde artan kanser hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli teknolojik donanım ile güçlü hekim kadrosunu biraraya getiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bugünden itibaren geçerli olmak üzere medikal onkoloji polikliniği doktor muayene ücretlerini artık Yakın Doğu Üniversitesi’nin karşılayacağını açıkladığı bildirildi. Böylelikle hastalar, medikal onkoloji polikliniği’nde ücretsiz olarak muayene olabilecek.

Kanser hastalarına muayene ve tedavi ücretlerinin karşılanmasında büyük destek

Kanser hastaları ve hastalıkları konusunda duyarlı, ülkemiz insanına fayda sağlama amacıyla çaba gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile KKTC Sağlık Bakanlığı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği arasında bir süre önce gerçekleştirilen işbirliğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden KKTC vatandaşı onkoloji hastalarının, talep etmeleri halinde ve ilaçların KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilmesi suretiyle, kemoterapi tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden almaları sağlanmıştı. Bu uygulamayla birlikte Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından bugün alınan kararla, hastaların tedavi bedelleri çok yüksek olan hastalıkla mücadele ederken, ekonomik yönden de rahatlatılması ve hastaların adamızda tek olan medikal onkologdan hizmet almasının sağlanması amaçlanıyor.

Kanser hastaları kemoterapi tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz alıyor

Onkoloji hastalarının yurtdışına gitmek zorunda kalmadan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, alanında uzman hekimler tarafından tedavi hizmeti almasının önünü açan KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi işbirliği protokolü, teşhisin kamu veya özel sağlık kurumunda konulduğuna bakılmaksızın, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın onayı alınmak suretiyle, tedavilerini Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilebilmelerini sağlıyor. Böylece hastalar, kamu veya üniversite hastanesi medikal onkologları tarafından reçetelenmiş tedavi protokollerine ilişkin ilaçların, KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait Genel Ecza Deposu’ndan tedarik edilmesi suretiyle, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi görebiliyor.